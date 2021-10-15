海巡署中部分署第三岸巡隊上校隊長黃智邦，昨(14日)晚間休假時與友人聚餐後，疑似喝過頭酒醉搭計程車與司機發生衝突，司機立即開往文山二分局報案，黃員疑似情緒失控，當場與處理員警發生口角還當場嗆警，立刻遭到蒐證後上銬逮捕，並依妨害公務罪移送地檢署偵辦。

據了解，黃智邦今年8月中旬，才從南部分署第六岸巡隊長，調任到中部分署第三岸巡隊長一職。

黃智邦為國防防管理學院84年班，曾海巡研究班及國防大學戰爭學院等深造教育，具備樹德科技大學碩士學歷，曾歷練中隊長、所長、副大隊長、副指揮官、總隊長及第六岸巡隊隊長等職。

海巡署表示，海巡署中部分署所屬黃姓同仁14日於休假期間酒醉失序，遭台北市政府警察局文山第二分局依妨礙公務罪嫌移送地檢署偵辦。

海巡署強調，本案已進入司法調查程序，對於黃員之失序行為，深表遺憾，將全力配合調查，並依「刑懲併行」原則檢討嚴懲絕不寬貸。