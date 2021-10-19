新北市永和警分局為精進守望相助隊巡守知能及培養默契，今（19日）辦理110年下半年度里守望相助隊任務訓練。（永和警分局提供）

新北市永和警分局為精進守望相助隊巡守知能及培養默契，今（19日）辦理110年下半年度里守望相助隊任務訓練。（永和警分局提供）

新北市永和警分局為精進守望相助隊巡守知能及培養默契，今（19日）辦理110年下半年度里守望相助隊任務訓練，由於疫情的衝搫及大環境的改變，犯罪及治安事件的形態也跟著不斷更新，希望透過標竿學習方式，提升巡守隊協助維護社區治安的效能。

新北警局長黃宗仁也親自來到會場，除慰勉守望相助人員外，更分享近日大家共同努力下的優良成果，「遠見雜誌」2021縣市競爭力評比治安面向新北市為六都第一，施政滿意度在警政治安方面亦為六都第一，這些佳績實為新北警、民共同努力所獲得的成果，振奮在場全體受訓人員的心情。

黃宗仁強調近期在板橋殯儀館黑幫集結參加公祭時，當尊重喪家治喪儀式，但對治安的維護絕無例外，為阻隔黑道滋事擾民亂源，親自坐鎮以優勢警力攔查壓制，誓言以警察為核心帶動巡守隊、民防、義警、警友、志工等民力（五力），將黑道、幫派通通趕出新北，展現執法魄力，讓民眾安居樂業。另提醒詐騙集團日益猖狂，邀請全民動起來，堅決打擊惡質詐騙犯罪，尤其當國內受疫情影響景氣低迷時，還利用詐騙手段危害社會實在可惡，需要警民合作共同打擊詐騙，才能守護人民的財產安全。

分局長陳保安表示，面對詐騙及犯罪手法不斷翻新，因此分局與「五力」暨轄區各金融機構、超商、醫療院所等分別成立Line群組，將最新的犯罪手法案例即時上傳，再透過群組內的成員分享給其親友，希望將防詐意識的觀念由點到線再擴大到面，凝聚起警、民合作的力量，共同來防制犯罪之發生，並特別感謝守望相助隊的弟兄姐妹們，在大家與家人相聚或休息或守著電視看八點檔時刻，穿梭大街小巷巡視，充分填補警力的縫隙，有效維護地區治安平穩。