新北市警察局於本月21日發布104名官警人事異動，林口警分局文林派出所所長陳子杰榮調三重分局三重所，由原蘆洲分局延平所副所長陳品欣接任。林口警分局為了讓地方能夠認識新的治安守護者，特別於今（25）日上午十時辦理布達儀式，由分局長陳忠龍主持，並邀請各級民意代表、地方士紳、警友、民防、義警、志工與警友等到場觀禮，現場嘉賓參與踴躍，氣氛熱絡。

林口文林所長布達儀程簡單隆重，地方仕紳踴躍到場觀禮力挺。(宋原彰翻攝)

林口文林所長布達儀程簡單隆重，地方仕紳踴躍到場觀禮力挺。(宋原彰翻攝)

分局長陳忠龍特別介紹新任所長陳品欣學經歷豐富，曾分別於警察專業單位、台北市政府警察局與新北市政府警察局蘆洲分局服務過，對於警政核心工作，相當熟捻，期勉能承先啟後，在既有優質的基礎上，傾全力落實各項警政工作。

另也期許新任所長能秉持局長「社區警政、人民最大、基層優先、行動治理」等理念，廣納市民的意見積極處理回應，同時結合五力「守望相助、志工、民防、義警與警友」等夥伴，共同為民眾打拼一個「安居樂業」的優質生活環境。