詐騙手法層出不窮，新北市樹林警分局與樹林區公所合作提升社區巡守隊員協勤技能，昨晚間舉辦任務訓練講習，邀請各單位守望相助隊員分享執勤經驗。（警方提供）

詐騙手法層出不窮，新北市樹林警分局與樹林區公所合作提升社區巡守隊員協勤技能，昨晚間舉辦任務訓練講習，邀請各單位守望相助隊員分享執勤經驗，其中有4隊優守望相助隊獲樹林區長王坤南表揚。

樹林警分局表示，這次任務訓練講習教導隊員透過「分層分眾」方式宣傳反詐，像是利用製作反詐騙看板、布條吸引年輕人目光，並透過QR CODE掃碼進入分局臉書，迅速將反詐騙訊息傳到手機，讓民眾了解新型犯罪。

另外，針對長者不熟悉網路社群操作，分局也特別教授利用「LINE神功」，轉傳早安長輩圖隨手分享到群組，希望藉由社區守望相助隊員的力量，發揮反詐效果。

樹林分局長趙家輝也教授「如何有效全民防詐騙，電信、網路詐騙手法之介紹與破解」課程，分析目前多元化詐欺態樣，並宣導凝聚警民「五力」（義警、民防、警友、志工、守望相助隊）的重要性，期勉守望相助隊員能做為警察手眼的延伸，協助發掘轄區治安死角，提升警方服務品質和效能。

新北市警察局長黃宗仁表示，在遠見雜誌2021年治安面向評比中，新北市勇奪六都第一名，施政滿意度就警政治安部分亦為六都第一，今年歷經新冠肺炎、非洲豬瘟等重大事件，許多假訊息不斷冒出，所幸警方能運用反詐騙的能力，即時阻攔。