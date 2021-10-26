在台灣，每年有1萬名女性罹患乳癌，在面臨初診斷罹癌的壓力下，還需要了解龐大的疾病相關知識，經常讓病友難以負荷。今年29歲小方去年確診乳癌三期，網路上又多又雜的相關資訊竟讓她產生「鴕鳥心態」，後來才逐漸戰勝心魔，積極面對治療，她回想當時「如果可以事先知道治療會遇到的問題，就不會這麼恐懼了」。

10月是世界乳癌防治月，癌症希望基金會攜手乳癌學術研究基金會、台灣乳房醫學會建置LINE聊天機器人《乳癌攻略》，幫助乳癌病友認識自己的疾病，並提供量身打造的乳癌相關資訊。病人只要拿出手機，輸入自己的分期和病理報告結果，系統即會自動分類乳癌亞型，並提供對應的治療方式、藥物、副作用對策等知識。

台灣乳癌醫學會副秘書長、台北榮民總醫院乳房醫學中心主任黃其晟表示，乳癌病友經常面臨「選擇」的難題，如何安排治療順序、該用哪種藥物等，都需要先了解很多相關知識。儘管醫師和個管師都會向病人說明乳癌相關資訊，但「他們總有下班時間」，而《乳癌攻略》可以24小時提供服務，幫患者從眾多資訊的叢林中，找出一條最適合的路。

癌症希望基金會董事、台北護理健康大學護理系副教授邱秀渝表示，自己也是癌症病人，即便擁有護理背景，在抗癌過程中也曾遇到「不知如何問醫師」的難題，因此《乳癌攻略》內建「就醫提問單」功能，循序漸進引導了解自己的需求。

「過去很多病人都是摸到腫瘤才來就醫，甚至已經出現潰爛，人還沒進診間就先聞到味道……」乳癌學術研究基金會董事長、和信醫院副院長黃啟明表示，近年來乳癌防治和治療技術已有明顯進步，6成患者不需切除乳房，即使切除後也有良好的重建技術；更有高達8成患者不須拿掉腋下淋巴腺，可避免淋巴水腫等副作用。

當面對未知的治療，癌友更容易聽信不正確的資訊而被誤導，甚至影響原有治療，小方也曾遇過親友推薦服用草藥來抗癌，黃啟明提醒，目前沒有實際證據顯示中醫治療能取代傳統西醫治療，僅能作為輔助，而來路不明的草藥、傳統療法等恐延誤治療時機，呼籲民眾應透過專業及正確管道尋求治療。

癌症希望基金會自2019年積極開發癌友數位工具，邱秀渝指出，目前除了乳癌攻略外，尚有肺癌攻略、卵巢癌攻略、淋巴癌攻略等LINE聊天機器人都已經上線，幫助癌友提升對疾病的認知，在治療路上溝通不卡關。