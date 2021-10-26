輿論燒不完！台北市長柯文哲近期屢為基隆捷運和中央、基隆市長林右昌隔空交火，交通部長王國材26日反批柯「有健忘症」，要求重看去年4首長的會議紀錄。柯文哲對此僅冷回「有共識？」，北市府發言人陳智菡則說，會議結論並不包含基隆至八堵段的路線變更，且本就由新北興建，台北市也無接手意願，反轟王「就事論事、勇於承擔很難嗎？」

柯文哲多次批評基隆輕軌轉為捷運是騙局，還嗆工程不能台北端解決、基隆端沒解決，還說八堵至基隆段很難處理，開工恐要等到「反攻大陸以後」。王國材今接受媒體專訪時說，去年10月的4長會議有多項共識，他要柯回去重看會議結論，還酸說柯市長恐有健忘症，還說「看到柯市長的態度，就不委託台北捷運局做」，因此由新北市代辦。

柯文哲今早被媒體問及此事，僅冷淡說「有共識？」。陳智菡則表示，去年4長會議中，交通部提出基隆輕軌要升級成捷運的想法，當時柯就提醒費用會增加，請交通部核實計算，且明確表態終點不應設在南港展覽館，並主張要走地下化和設在南港車站，才能符合各方最大效益。

有關王國材稱柯健忘、應回去看會議結論，陳智菡駁斥，當日5點決議並不包含基隆到八堵站的「路線變更」，而是今年9月份基隆與新北討論的結果，與北市無關，現在路線要變更，短期內無法開工也與北市無涉。

陳智菡批評，柯文哲不斷詢問的重點是「為何路線一再變更」、「開工日遙遙無期？」但交通部和基隆市明知所以，卻想混淆視聽歸責於北市，實在不負責任。

陳智菡直言，基隆捷運大部分都在基隆與新北，台北市只占不到10分之1，原本交通部就有意交由新北市興建，台北市也無接手意願，王國財竟講成「不敢」交由台北市捷運局，實際上是「延宕拖延在先、卸責在後」，反轟王國材「主事者就事論事、勇於承擔很難嗎？」