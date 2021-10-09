富邦悍將周末進行年度最盛大的音樂主題日「富邦證券G!POP流行音樂節」，9日賽前邀請到藝人吳卓源及陳芳語開球，賽後雙姝也要在棒球場開唱，對於自己的開球表現，陳芳語直呼滿意，「我對我們的默契非常滿意，感覺很過癮。」

吳卓源今天穿著富邦粉紅色球衣，就連髮色、妝容也都是粉色系，背號則是罕見的4位數「2622」，她說：「今天就是從頭粉到底，選擇2622剛好是配合新專輯，球團真的很用心，平常球衣背號都是2位數，他們為了我硬擠了4個號碼。」

而陳芳語今天則是穿上自己生日23號的富邦主場球衣，「因為我是5月23日生日，很喜歡23這個數字，這個數字也是我的幸運數字，能夠穿上有自己選的號碼還有我的名字球衣真的很開心。」

為了這次首度開球，吳卓源透露昨天去健身房時還特別問了一下教練怎麼投球，她笑說：「教練解釋了很久，但我有聽沒有懂。」不過賽前來到球場接受富邦球員指導，也很快掌握到訣竅，陳芳語說：「他們有誇讚我們投得不錯，我很需要被肯定。」

賽後2人也要在新莊球場的環形舞台開唱，因為疫情已經許久未能在歌迷面前演唱，吳卓源說：「真的好久沒有遇到這麼多人了，之前因為疫情都是用線上的方式，唱不好還可以重唱，這次沒有重來這個選項了，真的很緊張，之前我們光彩排就re了5次。」