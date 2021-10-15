全國運動會明起在新北登場，下午4時30分開始由TVBS電視轉播，官網也同步直播，晚間6時開始賽會典禮，重頭戲選手進場及點燃聖火，並邀請藝人邱鋒澤、陳零九、孫盛希、溫妮、ØZI、高爾宣接力演唱，邀請民眾在家收看直播，一起為所有選手們加油。

新北市體育處表示，開幕演出由知名表演藝術團隊-舞鈴劇場、采風樂坊、臺灣特技團接力擔綱演出，展演結合我們所屬情境，融入全國攜手共度疫情橋段，由歌手陳芳語以溫暖歌聲撫慰人心，還有清水高中、樹人家商、南強工商、能仁家商、東南科技大學、醒吾科技大學、文化大學、國立台灣戲曲學院等學生團體參與演出。

開幕典禮之後接著是新北全運之夜演唱會，邀請藝人邱鋒澤、陳零九、孫盛希、溫妮、ØZI、高爾宣接力演唱，帶給選手和來賓充滿活力的動感之夜，體育處表示，在防疫優先的安全前提下，即將舉辦開幕典禮以及為期6天的賽會，天天都有安排精彩的賽事轉播，邀請民眾一起在螢幕前為選手加油，詳細賽程及轉播資訊可上「110年全國運動會」官網及粉絲團查詢。