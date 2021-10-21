為讓民眾感受多樣化的伊斯蘭文化，新北市立圖書館從10月23日起，在中和與汐止分館推出「書本上的伊斯蘭之旅」，透過主題書展、伊斯蘭繪本故事活動、阿拉伯紋飾杯墊手作DIY、以及穿著、飲食、養生體驗等七大主題活動，讓民眾可以用輕鬆的角度來感受穆斯林最真實的生活日常，借書便可以免費參加。

新北市立圖書館表示，新北市是個多元融合的城市，有愈來愈多的移工及新住民加入，為數眾多的「新」朋友中，有很多是虔誠的穆斯林，但大家對伊斯蘭宗教文化卻很陌生，圖書館除了設置「穆斯林祈禱室」，讓社區居民能就近認識穆斯林的日常生活，同時也透過文化體驗活動，帶民眾了解不同的宗教信仰與文化習慣，推廣文化平權。

中和分館推出3場次「伊斯蘭文化講堂」，活動內容包括10月23日 「頭巾之美」；11月27日 「古蘭經中的科學與醫學」；12月11日「香料王國阿拉伯」。

汐止分館從11月1日起至11月12日止與汐止秀峰高中合作推出「伊斯蘭不思議」活動，將伊斯蘭文化體驗融入課程教學中，讓學生學習穿載伊斯蘭頭巾，認識祈禱禮拜、伊斯蘭文物等，透過閱讀清真日常，生活化的課程體驗，學習尊重包容、平等對待不同的文化。

詳細活動資訊及報名方式可查詢新北市立圖書館網站查詢（http://www.library.ntpc.gov.tw／），或電洽（02）26415308。