大突里里長謝章啟獲報後勇敢打開皮箱發現一塊祖先牌位，一查才知道原來失主在溪湖租屋走得匆忙，沒帶走整理好的皮箱，遭小偷光顧棄置路旁，所幸最後找回牌位，好讓祖先們能早日返家。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮大政三街與地政51巷路口，有一只藍色行李箱被棄置一個月以上，大突里里長鼓起勇氣打開後，竟在裡頭發現一塊祖先牌位，經查找到失主後，才得知是在搬家時被小偷偷走。對此，民俗專家廖大乙則說，小偷竊走這不管，準備「衰萬世」。

這只藍色行李箱的軼聞，在彰化縣溪湖鎮快速傳開，據了解，這只行李箱已在該路口閒置一個月以上，從來沒有人敢去靠近，大突里里長謝章啟獲報後，鼓起勇氣打開，赫然發現一塊祖先牌位靜靜躺在裡頭，最後在鎮公所與戶政機關的協助下，透過牌位上的名字成功尋找到失主。

謝章啟說，失主原本在溪湖租房，日前因租約到期匆匆搬家，不小心遺留這只皮箱在原屋，後來有小偷順手摸走了這個皮箱，或許是在打開時發覺內容物「大有來頭」，才嚇到隨意棄置路邊。

對此，民俗專家廖大乙說，台灣不少遊子習慣將祖先牌位帶在身邊，基本上只要一到定點就必須安放在謝籃中，失主可能是少了這動作，把祖先牌位放置在行李箱中，才意外被偷走。

廖大乙指出，從前小偷闖空門若無所獲，習俗上會在屋內拉坨屎，代表留黃金給屋主過運，而談及偷到祖先牌位，廖乙太則說，「無解！這種事沒發生過，小偷大概會衰萬世。」