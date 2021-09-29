能目擊或拍攝到「尼斯湖水怪」（Loch Ness），應是不少人的夢想，且肯定會因此成名。一位YouTuber Richard Mavor（頻道名Richard Outdoors）就分享了一支他在2020年前往蘇格蘭尼斯湖，用無人機拍到疑似水怪現身的影片，引發關注。不過在專家介入踢爆後，該影片已悄悄下架，真實性不言可明。

Richard Mavor先前曾向《紐約郵報》（New York Post）指出，他自己就是懷疑論者，最不可能做的事就是去證實尼斯湖水怪的傳說。但他看著自己所拍的影片，也覺得有點怪怪的，確實有些東西在裡頭！他的影片中拍到水面下有一個約20呎（超過6米長）的生物，看過的一位通勤者認為所拍到的，很可能就是「尼斯湖水怪」。

有尼斯湖水怪獵人美稱的Steve Feltham，踢爆Richard Mavor宣稱拍攝到尼斯湖水怪的影片是一場騙局。（摘自Steve Feltham官網）

不過長年研究尼斯湖水怪的專家Steve Feltham介入後發現，經過專業團隊的研究，實際透過無人機飛行並拍攝數小時後，並無所獲。經過專業人士探究，認為Richard Mavor是將電影裡的尼斯湖水怪膠捲，乾坤大挪移複印到他的無人機拍攝影片之中，藉此製造出以假亂真的效果，他指出「這只是另一場關於尼斯湖水怪的騙局。」如今，若是想要連線到Richard Mavor的YouTube頻道查看，已可發現該影片已悄悄下架（可在此處查看），等於是默認自己影片造假。

Steve Feltham有著尼斯湖水怪獵人的美稱，他以以捕捉水怪為志業，自1991年7月就遷居到尼斯湖，如今已有在湖畔紮營超過1萬天，持續長達30年，並獲得金氏世界紀錄認證，是在湖邊紮營最久的人，他也被認可是全球首屈一指的尼斯湖水怪專家，也在湖邊擔任一日導遊。