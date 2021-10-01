盧廣仲在MV中歷經一場「擺脫不了的夢靨」。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲首波同名主打歌〈勵志論〉，MV 腳本由盧廣仲的勵志格言「既然躲不開攻擊，那就學好包紮吧」為發想起點，透過一個平凡上班族「販賣機投幣失利」隱喻命運的多舛，並預示後續遭難的骨牌效應。盧廣仲在MV劇中有如被「大衰神」附身，不但慘被機車迎面撞上，還身兼救護車駕駛載送傷患，沒想到又遇到即將臨盆的孕婦，最後還是以使命必達的勵志態度做結尾，慘烈劇情讓盧廣仲笑喊「身上很多血看起來很有男子氣概」，而他在MV裡的一襲破西裝也意外掀起競標熱潮。

〈勵志論〉MV特別安排「擺脫不了的夢靨」，從一場車禍開始，藉由恐懼去破除恐懼，詮釋「哪裡跌倒哪裡起」的勵志表現。拿到腳本時，盧廣仲也不斷思索要如何表現各種疼痛的層次，不僅有許多肢體技巧，更上演救難、爆破等動作。高難度的拍攝過程，讓盧廣仲幽默笑說：「有種勵志不是跌倒了站起來，而是既然跌倒了就躺著休息一下吧。」

盧廣仲在MV裡一路衰到底，先是過馬路被機車高速撞上，緊急送上救護車之後，卻又在途中遇上車禍，撞傷救護人員，結果原本被救的盧廣仲，反成為救人的駕駛，載送傷患直奔醫院，沒想到在路上又看見一位即將生產的孕婦，緊急抱上副駕駛座，最後車子更直接爆胎，被大衰神纏身的廣仲，起先只是想去自動販賣機買一瓶飲料，卻連續遭遇各種狀況，就如同人生總會不斷碰到狗屁倒灶的麻煩事。盧廣仲徹底發揮表演細胞，好幾個畫面都一兩的鏡頭就到位，「勵志跟早餐一樣，是跟著我出生入死的精神」。