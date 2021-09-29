聯準會（Fed）將在 11 月開始縮減購債，接著展開升息，美國10年期公債殖利率28日一舉站上1.50％大關，進一步壓抑高成長的科技類股，分析師警告，受到半導體設備業景氣循環即將觸頂的影響， 全球半導體設備業龍頭艾司摩爾（ASML）、應材股價分別狂瀉6.6%與6.9%，跌勢最兇猛。

巴倫周刊（Barron's）網站報導，New Street Research全球科技基礎建設研究部主管Pierre Ferragu將應材投資評等從「買進」降至「中立」，目標價140美元，同時因景氣循環快到頂，半導體設備類股利多出盡，ASML投資評等砍至中立。

ASML是全球最大極紫外光（EUV）設備製造商，主要客戶包括英特爾、台積電和三星電子。

Ferragu在最新報告中提到，ASML本益比已衝上44倍，所以他對這檔個股投資價值重新思考。一般來說，ASML相對iShares費城交易所半導體ETF（代號為SOXX.US）的估值盈餘比約為1.6倍，如今已飆到2.4倍。

海納集團分析師 Mehdi Hosseini 之前也表示，市場預期部分半導體設備股獲利周期已經過去，所有利多已反應在股價中，下修應材與科林研發目標價，分別為160 美元、690美元。