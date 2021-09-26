新北市一名男子發文訴苦，說他搬到租屋處才2周，就有女住戶的內衣不斷被偷，鄰居都將矛頭指向他這個新房客，懷疑他是「內衣大盜」，讓他壓力大到想提前退租，可是房東對他的理由不買單，讓他可能連2個月的押金與第1個月的房租都要不回來，因此發文問網友該怎麼辦才好。

原PO在臉書社團「房屋萬事通公社」表示，他住到剛租的房子不到一個月，就有女房客的內衣接連被偷，因為租屋處沒有監視器，鄰居就認為他這個新房客的嫌疑最大，由於這棟房子的房客大多是外籍勞工，語言不通解釋也說不清，即使請警察來屋裡搜索證明自己清白，其他房客仍對他很不友善，讓他住2周就想搬家。

原PO表示，自己覺得被鄰居霸凌，已經準備下個月就要退租，不過提早解約就是違約，向房東解釋理由，對方也不買單，可能連2個月押金與第1個月的租金都要不回來，於是問網友解決辦法。

網友看貼文紛紛留言回應「因為這是你個人的問題，不是房東造成你的困擾，基本上拿不回押金了」、「房東完全有權利不退給你，跟鄰居相處好不好與房東完全沒關係」、「繼續住下去啊，萬一你搬走了，然後也沒有再發生內衣褲不見，你不是有理說不清嗎」、「裝攝影機取證」。