高雄鳳山區發生持雙刀糾紛事件，一名男子因為不滿隔壁鄰居時常辦理法會活動，嚴重影響附近居民的生活，9月23日裸著上半身到鄰居家外理論，雙方爆發激烈口角，該男甚至持雙刀作勢砍人，幸虧在旁人的勸阻下，才未造成人員傷亡，警方事後也依法進行調查偵辦。

據了解，該男對隔壁鄰居已經積怨已久，當天男子受不了鄰居辦法會打擾到他的生活，因此裸著上半身走到鄰居家外叫囂，雙方開始大聲互嗆，眼看即將爆發肢體衝突，幸虧旁人見狀立即上前制止，才將男子帶進屋內安撫。

原先以為雙方糾紛已經告一段落，但過沒多久，男子突然又衝出門外，而且手上還拿著2把菜刀，直接走到隔壁鄰居家門口，不斷揮舞雙刀，作勢要衝進屋內砍人，幸好又被旁人及時攔阻，經過幾番拉扯，持刀男子再度被帶回屋內。隨後，大批警力前往現場，警員入屋將男子帶回調查，所幸此次糾紛並無造成人員傷亡，警方事後也依法進行調查偵辦。