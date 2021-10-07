《火神的眼淚》街頭上演！警消遭囂張2男打到骨折、眼鏡碎

20歲蔡姓男子今（7日）上午6時許，騎機車搭載20歲陳姓友人行經新北市三重環河南路、中央南路口與另一輛騎士發生擦撞，警、消獲報到場，兩人疑因不滿消防員口氣不好，竟徒手毆打警、消，更朝警員噴灑辣椒水，造成3人受傷送醫，其中一名警員手指骨折，警訊後依妨害公務罪嫌將2人移送法辦。

據悉，蔡男騎機車搭載陳姓友人行經三重環河南路、中央南路口與另一輛騎士發生擦撞，造成另一名騎士受傷，警、消獲報前往處理。

三重消防分隊葉姓、陳姓消防員到場後替機車騎士包紮傷口，因為放置救護器材，消防員請蔡男移動，蔡男認為對方口氣不好當場怒嗆消防員，隨後更無視在場警員，出手毆打坐在駕駛座的葉員臉部，造成葉眼鏡破碎、右眉下撕裂傷、右眼下遭破碎鏡片劃傷、右眼紅腫。

蔡、陳兩人隨後又與現場警員發生衝突，除了動手毆打警員外更持辣椒水攻擊，賴姓警員手指骨折、洪姓警員也被辣椒水噴到眼睛，三重警分局出動快打部隊到場逮人。

蔡男辯稱，因不滿救護員口氣不好，才會動手攻擊。警方訊後依妨害公務罪嫌將兩人移送法辦。