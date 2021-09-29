黃姓街友屢遭警驅離。疑遭2戶鄰居舉發，竟闖公墓盜取骷顱頭骨恐嚇，台中地檢署將他起訴。（陳淑芬翻攝）

35歲黃姓街友闖進台中市外埔區廢棄空屋內暫住，多次遭員警驅趕，懷疑是對面的林女及鄭男兩戶人家舉報，他懷恨在心竟在今年5月底到外埔區公墓，徒手盜取2具骷顱頭骨，放在林家及鄭家門前停放的車頂恐嚇，兩戶人家驚嚇報警。黃男到案辯稱，他僅盜取公墓內已撿骨好的頭骨，並非直接盜挖，台中地檢署依侵害遺骨、恐嚇等罪將他起訴。

起訴書指出，居無定所的35歲黃男，跑進中市外浦區甲后路的一處廢棄空屋暫住，多次遭到警方到場驅趕，而懷疑是住空屋對面的林女及鄭男兩戶鄰居舉發，竟到外埔區甲東路的公墓內，徒手隨機盜取某家族祖先墓地的2具頭顱遺骨。

黃男見林及鄭兩戶人家門前各停有1輛自小客車，竟將盜取的2具骷顱頭骨各別放置在車頂，兩戶人家赫見頭骨毛骨悚然，驚嚇報警。

警方調閱監視器影像追查，黃男到案坦承犯行，但辯稱他僅盜取已撿骨好的頭顱，並非盜墓挖遺骨。檢察官以盜取遺骨及恐嚇等罪起訴黃男。