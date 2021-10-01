52歲葉姓男子日前喝醉酒後，因細故與北市福華市場某鹹酥雞攤發生口角，越想越不爽返家拿出1把滾輪式霰彈槍，怒氣衝衝要與老闆理論，另一家燒烤攤老闆試圖勸阻，反遭葉嗆聲要開槍，士林警方獲報後火速趕往，將醉酒鬧事的葉當場逮捕。

不爽鹹酥雞攤音樂太大聲！醉男闖福華市場亮霰彈槍恐嚇遭逮

不爽鹹酥雞攤音樂太大聲！醉男闖福華市場亮霰彈槍恐嚇遭逮

警方調查，葉男有毒品等多項前科，經常酒後亂性，也是轄內治安顧慮人口，9月30日晚間，他與鹹酥雞攤老闆數人，在市場內喝酒聚會，席間兩人一言不和爆發口角。

酒醉的葉心生不滿，返家拿取一把霰彈槍跑回市場，向老闆嗆聲輸贏，另家燒烤攤曹姓老闆勸葉不要衝動，也被葉一把推開，還作勢要開槍傷人。

士林警方獲報後立刻前往現場，將葉男制伏、逮捕，葉一看到警察，竟將槍丟在路旁，辯稱槍不是他的。

葉嫌警訊時，表示因鹹酥雞攤的音樂常常開得很大聲，他向老闆反映對方態度卻很差，所以才會發生口角，另強調霰彈槍不是他的，但警方調閱監視器，出示葉持槍的過程，他才無話可說，訊後被依槍砲、恐嚇罪送辦。

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