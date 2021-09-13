璨樹颱風雖然遠離台灣，但引入西南風，易有短延時強降雨，氣象局發布南高屏大雨特報，今天南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。同時發布屏東縣、台東縣大雷雨即時訊息，持續時間至12時00分止。請慎防劇烈降雨、雷擊。

南部大雨來襲，水利署一度發出高雄一級淹水警戒，已經開始積淹水，目前已經解除。

屏東、台東大雷雨。(翻攝自氣象局)

氣象局指出，今天受西南風影響，中南部地區及恆春半島出現短暫陣雨或雷雨的機率仍高，並容易伴隨較大雨勢，山區也有短延時強降雨發生的機率，請多留意，其他地區清晨前也仍有降雨，白天之後則轉為多雲可見陽光的天氣，剩下山區午後有零星短暫陣雨。

南部地區有降雨回波移入。(翻攝自氣象局)

隨著降雨減少，氣象局表示，北部及東半部白天再度變得較為悶熱，高溫可以來到33至36度，大台北、桃園及台東地區有局部36度以上高溫發生的機率，東南部地區有機會出現焚風的現象，至於中南部高溫約30到32度，感受較為舒適。