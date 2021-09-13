大墩派出所副所長蔡明松特頒發感謝狀及獎勵金表揚行員致謝。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局大墩派出所，日前接獲彰化銀行行員通報稱有人臨櫃欲提領警示帳戶內新台幣19萬元現金，員警接獲通報立即派員前往瞭解，經查發現是準備要提領詐欺款項的車手，立刻將該車手緝捕歸案，為表揚銀行行員積極作為，成功協助警方破獲詐欺車手，大墩派出所副所長蔡明松特頒發感謝狀及獎勵金致謝。

警方指出，43歲的朱男日前於南屯區的彰化銀行文心分行，臨櫃欲提領大額現金新臺幣19萬元，彰化銀行行員發現帳戶有異，行員一面與朱男周旋下，一面讓同事趕緊通知警方。

第四分局大墩派出所巡佐黃友聖、警員洪崇銘、警員張書維接獲通報後，立刻趕赴現場，朱男見員警到場時顯得更為緊張，眼神開始閃爍且緊張的「吱吱嗚嗚」回答不出個所以然來，更遲遲無法交代為提款原因及帳戶的金錢來源。

員警同時向彰化銀行行員查證，原來該帳號30分鐘前才被通報為警示帳戶凍結，且該筆19萬正是方才被詐騙而申請凍結的金額。警方深入清查發現原來朱嫌於當日11時許曾至土地銀行提領30萬、14時許至京城銀行提領40萬元，且款項均已交給所謂的「借貸公司」。

朱男辯稱，這樣讓金流進出自己的帳戶可以增加自己的信用額度，更一度出示手機想自清，殊不知這樣的行為早已淪為「詐騙集團」的共犯車手。旋即依違反洗錢防制法、刑法詐欺罪嫌，將涉嫌人移送偵辦。

大墩派出所長葉信良再次感謝彰化銀行行員機警且冷靜地通報警方，讓警方能及時到場逮捕詐欺車手；更在此宣導詐騙集團常利用民眾找工作、貸款或交友的機會，要求民眾提供銀行帳戶、手機門號來做為詐取其他被害人錢財的媒介，一旦提供將淪為人頭帳戶及協助提領的車手，恐成為詐騙集團的共犯，面臨刑事追訴及高額的民事求償。

警方提醒民眾，無論如何切勿將自身的銀行帳號借予他人使用，亦不可讓不明金流進出自身帳戶，避免觸犯相關法律而得不償失。