中秋連假第二天，新北市深坑老街湧現許多出門郊遊的人潮。（鄧博仁攝）

今（19）日至下午17時止，鄰近風景區的省道路段及部分銜接國道路段仍持續有車潮湧現，目前以北部地區的東北角風景區車流量較大並預計持續至晚間9點，公路總局表示，預料明日連假第3天景點車子仍多，請民眾搭大眾運輸避免塞車。

公路總局表示，明日預估部分風景區如臺2線福隆~瑞濱、萬里~大武崙、關渡~淡水、臺3線及臺7線大溪～慈湖、臺9線礁溪路段、臺14甲線霧社~清境農場、臺21線日月潭自上午9時至下午19時仍會有旅遊車潮，請用路人出發前先查詢當地交通狀況再出發；另外明日下午起也將陸續有返回工作地的車輛開始湧現，主要往返南北及花東地區的城際省道路段，如臺9線蘇花路廊北上路段10-21時、臺9線南迴公路往屏東方向14-19時、臺1線水底寮路段北上12-20時、臺61線鳳鼻~香山北上15-22時、臺61線竹南路段北上14-21時也將會有車多壅塞情形。另外，臺61線竹南路段有5處的平面路口將會封閉，用路人行經該處時，如有轉向需求請至未封閉的路口轉向。

公共運輸部分，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，今日截至中午12時，西部國道客運共計行駛1786班次，疏運1萬9738人；東部國道客運路線共計行駛412班次，疏運5726人；明日為依據目前預售情形，西部國道客運尚有74％空位，東部國道客運尚有88％空位，歡迎民眾至各客運業者網站查詢。