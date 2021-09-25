今天(25日)早上9點開放紙本五倍券預約，不少民眾也做好準備，時間一到立刻前往超商登記。一名男網友9點一到，馬到前往樓下的7-11，就怕大排長龍，未料一進店內，就被眼前景象驚呆，因為竟然沒有任何人排隊，不到3分鐘就完成登記，引起網友討論。

男網友在臉書《爆廢公社》表示，自己9點一到立刻衝到小七，由於適逢假日，他怕人潮會太多，沒想到一進店內，發現竟然沒有其他人，只有自己一個要登記，而原本預期系統可能會大當機的情況也沒發生，就這樣順利登記完畢走人。

一名男網友9點準時到超商報到，卻發現完全沒人排隊，讓他嚇一跳。(圖／爆廢公社)

網友看到也紛紛回報：「9點多去幫媽媽登記，看到全家都沒人，插卡按一按幾秒就結束」、「我家這邊小七也超快，兩卡中間各等一分鐘，一家三口五分鐘解決」、「真的，還以為假日人會特別多，結果都沒啥人」、「都做好心理準備了，結果沒人排隊系統也沒當機，7張順利登記完成」、「這邊全家機器有點卡，但沒人排，10分鐘用好8份」、「會不會大家都覺得今天一定很多人所以沒去」、「其實是因為用手機更方便」、「健保快易通不用20秒就好」。

但也有人表示自己排到快抓狂：「排隊等了一小時，剛剛才領好...」、「我家附近7-11有10幾個人在排」、「我等到天荒地老」、「好奇原PO住哪，我家附近三家超商全都排滿人耶」。