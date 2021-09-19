根據聖經的教導，基督徒禁止婚前性行為，以免得罪神，但身為基督徒的馬來西亞網紅Harry Pang，年僅19歲就讓同年網紅女友Jing En懷孕，掀起不小的爭議，男方母親僅管感到開心，仍把兒子帶去教會懺悔。

Harry Pang和Jing En交往未滿2年，就在19歲這年宣布愛的結晶來報到，並秀出寶寶的超音波照片，女方強調：「不是意外，只是沒想到上天安排那麼快」她回想第一時間知道肚裡有小生命時，沒有太多的心情起伏，但男友Harry Pang可是開心極了，馬上將喜訊告訴全村的人，親友也比自己還要興奮。

雖然懷孕是喜事，但因為雙方未成年又沒婚約，交往時間也不夠長，引起部份網友砲轟太亂來，對此男方在IG寫長文表示：「我知道一定會有人說三道四，我只能說時間能證明一切。我看過很多照著順序步入婚姻結婚生子的人，到最後還是一拍兩散。也看過很多未婚先孕，到老還是非常的幸福。其實這不是一場意外！只是來得太快。」他繼續表示，也許很多人會覺得太早步入家庭，但對他來說年齡不是問題，最重要的是足夠的了解和信任，並承諾：「雖然次序亂了，但我還是會把它做好。」

身為基督徒的Harry Pang，也感謝上帝賜予女友Jing En和健康的寶寶，「對神你來說，這是一個不榮耀的事。但你不會因此懲罰我。當我來到神您的面前認罪，您也已經赦免了我。我相信今天的這一切，都是您給我的考驗。我也知道上帝您不會讓我承受我不能承受的。」根據《headliners》報導，男方媽媽得知自己要當阿嬤感到高興，但家中信奉基督教，仍帶兒子到教會進行「認罪儀式」。

Harry Pang也在14日於親友的見證下，向Jing En求婚成功，並在網路分享將新婚的喜悅，他開心地表示：「多半年就4代同堂了」十分期待寶寶的出生。