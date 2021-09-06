為強化抗疫與救護量能，新竹市東寧宮6日捐贈新竹市消防局救護車1輛及50套消防衣，另也捐贈新竹市警局巡邏車1輛，市長林智堅親自代表受贈並頒發感謝狀。

東寧宮主委莊燦耀表示，有感於警消醫護人員在疫情期間執勤辛勞，為實現地藏王菩薩慈悲救度眾生精神，經廟方主委及信眾開會通過，決定捐贈救護車、消防衣、巡邏車，讓警察、消防妥善利用，服務市民百姓，為社會盡心力。

林智堅指出，東寧宮是新竹市民重要的信仰中心，更長期致力慈善公益，包含發放愛心白米、愛心便當、協助清寒個案，給予急難救助金等，每年度也針對國小、國中、高中、大學頒發獎學金。

政府的力量有限，而民間的力量無限，自他擔任市長以來，新竹市民間團體捐贈給消防、警察超過1.7億的各式車輛及裝備，他要代表新竹市謝謝各單位的善行。

他同時表示，新竹市政府近年也不斷強化警消人員值勤安全，投入超過4.32億元的經費，添購各式消防、警察設備，並增加消防人力44人，警察人力更增補98人。

消防局長李世恭說，感謝各界踴躍捐贈，來自民間捐贈救護車至今已經累積達21輛，再次感謝東寧宮捐贈救護車、消防衣，市府將妥善規畫使用，以解決市民消防安全需求。

警察局長李安淳也表示，東門商圈是人潮聚集熱點，東寧宮捐贈的巡邏車性能優異，增加執勤機動性，更能有效迅速嚇阻犯罪、保障民眾安全、維護社會治安。