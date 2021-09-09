中友機電工程做公益慨捐桃園市消防局勤務車。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市龍潭區中友機電工程股份有限公司，長期熱心公益；為實現企業社會責任、感念消防人員辛勞，特別捐贈桃園市消防局消防勤務車1部，供消防局龍潭消防分隊使用。

中友機電工程股份有限公司為國內大型機電工程公司，營運主要為承攬各式變電站及電力系統建置工程，業務涵蓋高鐵、桃園機捷等重大建設，為龍潭區內最具代表性企業之一。為感謝消防人員平時繁忙的勤務及工作的辛勞付出，本著取之於社會，用之於社會的理念，發揮回饋社會服務的善心，特此捐贈消防勤務車來表達對消防工作的支持與鼓勵，此輛消防勤務車將可提升消防同仁執行任務的能量，使更多需要幫助的人，適時得到協助。

龍潭分隊轄區範圍廣大，勤、業務量相當繁重，去救護案件高達3758件、火災及其他救災案件217件；經由中友機電工程股份有限公司副總經理藍鈞棋先生，同時也是龍潭救護義消分隊顧問穿針引線及大力促成下成就善舉，此次捐贈的消防勤務車不僅平時能提供消防人員執行災害預防、宣導及為民服務等案件，更能作為救災及救護等緊急勤務的後勤支援使用，有效提升勤務機動性及安全，對於消防工作的執行與推動可以說是如虎添翼。