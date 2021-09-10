案發現場，台8線117.35靠近關原路段今正進行災修工程，卻不幸發生意外。（警方提供）

台8線中橫公路117.3公里處、關原路段，今天中午12時許發生施工吊車下滑、翻覆山谷意外，當場波及後方4輛小轎車，首當其衝的白色轎車，車上一家4口逃出車外，73歲的陳母與48歲林女因閃避不及，當場遭輾斃，警方初步調查並訪視目擊者，當時吊車收起腳柱後，整部車向後滑行，先擠壓第一輛白色轎車後再輾壓2人，肇事主因仍由警方調查中，

公路總局太魯閣工務段長陳麗華受訪表示，今年6月大豪雨，造成上邊坡坍塌，今天在台8線117.35靠近關原路段進行災修工程，因為現場路面較狹窄，吊車在施工已經停等了，交管整點放行10分鐘，大吊車中午12時已經收工，準備用餐，在車輛放行過程中，不明原因，吊車已經溜逸翻覆到下邊坡。

新城警分局表示，當時有4輛由西往東方向的小轎車遭波及，靠近吊車的第一輛白色豐田牌自小轎車首當其衝，車上有4名乘客，他們目睹吊車滑動，驚慌各自逃出車外，2人幸運躲過，但有2人當場遭輾斃。

警方查出，一車都是家人、住花蓮，駕駛是林大姐、左乘客是三妹，死者為坐在副駕駛二姐（48歲）與陳姓媽媽（73歲），母女陳屍在護欄邊坡。他們出遊到南投清境遊玩3天，今返家途中卻不幸遭逢事故。

大吊車駕駛邱姓男子（51歲）在路旁面對邊坡母女屍體跪地痛哭。

新城警分局副分局長李振華表示，員警到場時，母女已沒有生命跡象，事故發生原因由本分局會同相關工安單位調查釐清中，會依照刑法過失致死罪嫌偵辦。目前還在做車輛排除，中橫全線中斷，駕駛人請改道。