台中市東區進德一街與自由3街口，16日下午4點13分，突發2車相撞事故，33歲魏姓男子開駕駛小貨車，沿進德一街由西往東方向行駛，39歲林姓女子駕駛自小客車，沿自由3街由南往北方向行駛，雙方於路口發生碰撞，當場造成小貨車翻覆，魏男經由一旁民眾協助脫困爬出，意識清楚送醫後無生命危險，至於雙方肇事責任，尚待警方進一步事故分析鑑定釐清。