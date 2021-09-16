台中路口2車相撞 小貨車整台側翻橫躺馬路駕駛輕傷 18:302021/09/16 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小貨車與自小客車於路口相撞，小貨車當場側翻。（讀者提供／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市東區進德一街與自由3街口，16日下午4點13分，突發2車相撞事故，33歲魏姓男子開駕駛小貨車，沿進德一街由西往東方向行駛，39歲林姓女子駕駛自小客車，沿自由3街由南往北方向行駛，雙方於路口發生碰撞，當場造成小貨車翻覆，魏男經由一旁民眾協助脫困爬出，意識清楚送醫後無生命危險，至於雙方肇事責任，尚待警方進一步事故分析鑑定釐清。 新北竊盜兄弟專找汽機車下手 2周內從樹林偷到桃園 女駕駛開老爺車聞焦味急跳車 下一秒火燒車 #小貨車 #駕駛 #車禍 #台中 #轎車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門2車高速碰撞噴飛 車頭變形全毀碎片滿地怵目驚心 09:462021/09/15 社會 台南六甲2貨車對撞3人受傷 路樹也被剷倒 20:322021/09/15 社會 中秋4天假 台中太平長龍路將沿線測速 15:122021/09/16 社會 驚悚車禍！大型吊臂車從國4高架墜落平面 轎車屁股全爛 11:212021/09/16 社會 驚悚直擊！國道聯結車突噴出鋼製插銷 高速射入消防車 17:552021/09/15 社會 內科下班尖峰貨車拋錨 交通快打8名警力推車解圍 15:072021/09/15 社會 搶占SUV市場 和泰車祭雙開攻勢 04:102021/09/16 財經焦點 小客車「以小博大」衝撞曳引車 車體變形男駕駛骨折受困 08:592021/09/16 社會 中秋連假 國道1號彰化至員林恐塞爆 04:102021/09/16 焦點要聞 佳冬戰備道戰機首次起降 高難度操演 04:102021/09/15 政治要聞 中秋節連假花東訂房率升 蘇花熱點18日起交管 20:202021/09/15 生活 社會熱門新聞 送喪白獅、佛祖車「歡送」竹東分局長 署長怒：後面老大絕不放過 - 社會 剛交往女友同意泡湯當「性暗示」 他頭埋兩腿間驚醒睡美人慘了 - 社會 不滿教室裝監器 國小女師辭職後輕生 校長自責崩潰 - 社會 餐廳內拍愛妻照驚見詭異女孩臉 他當場閃尿揭發崩潰真相 - 社會 龍劭華遺體相驗只花15分鐘 高大成推測死因與這器官有關 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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