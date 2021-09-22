內輪差死角又添亡魂 瑞芳貨櫃車擦撞機車 騎士頭部重創身亡 10:292021/09/22 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市瑞芳楓子瀨路上午發生死亡車禍。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（22）日上午8時30分許，新北市瑞芳區楓子瀨路發生貨櫃車與機車碰撞事故，25歲鄭姓騎士頭部重創，送礦工醫院急救不治，警方已在調查事故原因。 警方調查，鄭姓男子騎乘機車由台2丁線往基隆方向行駛時，54歲何姓男子駕駛貨櫃曳引車欲左轉進入中央貨櫃，雙方發生碰撞，鄭男頭部受創意識不清，經送礦工醫院急救不幸仍告不治。 警方已調閱路口監視器及貨櫃車行車記錄器影像，調查事故經過，釐清肇事責任。事故現場已於上午9時30分排除，恢復雙向通車。 菜鳥警技術差 自撞電箱四輪朝天 國道1台中段肥料車爆胎逆向翻覆 駕駛送醫不治 #內輪差 #貨櫃車 #擦撞騎士 #頭部重創 #騎士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義派出所黑白2車猛相撞 13歲國中女摔出車外慘死 13:542021/09/20 社會 台南公寓大火 屋主女兒躲二樓幸運獲救 14:272021/09/21 社會 男穿潛水衣陳屍貢寮岸際 頭部發黑死亡多時 16:092021/09/21 社會 千萬超跑i8直撞違規機車背後有洋蔥 騎士天價賠償曝光 09:362021/09/21 社會 桃園蘆竹2外籍移工暗夜遭撞 噴飛路旁車底慘死 08:062021/09/21 社會 觀汐平台14車爆打1人畫面曝光 落單男遭打趴警強勢逮10人 09:582021/09/21 社會 心情差持鐮刀沿路劃破機車墊嚇壞人 警火速攔公車逮人 15:062021/09/21 社會 BMW千萬超跑撞上違規迴轉騎士 右車頭毀損 11:462021/09/20 社會 中秋交通大執法 台24線開出140張超速罰單 18:362021/09/20 社會 驚悚撞飛瞬間曝光 2移工酒駕雙載違規遭撞雙亡 酒測值嚇人 14:522021/09/21 社會 基隆愛一路機車停車場三度流標 地方盼早日動工 15:492021/09/21 生活 社會熱門新聞 婆婆1整晚「開門」吹冷氣睡覺 媳婦PO文釣出驚人回應 - 新聞 老闆每月「嘿咻」女員工4至5次 偷吃4年正宮發現真相崩潰 - 社會 抖內性感直播主120萬 工程師「外洩」再賠50萬 - 社會 重機停「貨車裝卸區」挨罵爛貨 騎士澄清網讚：他是文盲 - 社會 紅髮內褲妹墜樓雙腳直插天窗 癱軟哀號網驚：脊椎完了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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