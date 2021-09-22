今（22）日上午8時30分許，新北市瑞芳區楓子瀨路發生貨櫃車與機車碰撞事故，25歲鄭姓騎士頭部重創，送礦工醫院急救不治，警方已在調查事故原因。

警方調查，鄭姓男子騎乘機車由台2丁線往基隆方向行駛時，54歲何姓男子駕駛貨櫃曳引車欲左轉進入中央貨櫃，雙方發生碰撞，鄭男頭部受創意識不清，經送礦工醫院急救不幸仍告不治。

警方已調閱路口監視器及貨櫃車行車記錄器影像，調查事故經過，釐清肇事責任。事故現場已於上午9時30分排除，恢復雙向通車。