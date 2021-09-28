1名嘉義網友今（28）早在路上見到1名女騎士停等紅燈，但機車停下位置卻不是一般停駛區，而是在「鐵軌上」，而女騎士竟絲毫不覺得與其他人不同，神經相當大條，還大喇喇地滑手機，讓目擊網友嚇傻說「不就剛好沒火車來，不然我看4支柵欄都放下來妳還在裡面吧」，之後眾人紛紛向前比劃，才讓女騎士離開。

該名網友在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」發文表示，他今（28）日騎車時發現前方1名女騎士在1處平交道前等紅燈時，女騎士竟渾然不知她正停在「鐵軌上」，竟大喇喇地獨自停在上頭，還拿出手機逕自滑起手機，讓原PO傻眼地說「姐妳就這樣停在軌道上不覺得奇怪嗎？前後路人都跟妳比劃叫妳快離開」。

1名嘉義網友今（28）早在路上見到1名女騎士停等紅燈，但機車停下位置卻不是一般停駛區，而是在「鐵軌上」，而女騎士竟絲毫不覺得與其他人不同。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友PO出的照片中，女騎子雖然停在紅燈前，但是停駛的位置竟是在鐵軌上，未依規定在停等線內，原PO笑說「不就剛好沒火車來，不然我看4支柵欄都放下來妳還在裡面吧」，而該地點位在嘉義市宏仁女中平交道。

其他網友留言說，「這可以檢舉，下次他就不敢了」、「這會死人跟害死一堆人的」、「很好，果然三寶無誤，在路上彷彿活在自己的世界」、「這駕照到底怎麼過的我比較想知道」、「三寶中的霸主」、「第一次看到有人停在鐵軌上面等紅燈」、「收到罰單她會很驚喜」；根據法規，以鐵路平交道停止線或鐵路平交道標誌來界定範圍，在此範圍內都屬於平交道，如違規超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，將被裁罰1萬5000元到9萬元。