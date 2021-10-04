蘋果今年秋季發表會推出 Apple Watch S7 之後，稍早在台灣蘋果官網宣布，本周五開始預購，10月15日 (下周五) 正式開賣，新款 Apple Watch Series 7 外型仍採用圓弧形邊框設計，但顯示面積大為提升，邊框收窄、耐用度強化、充電速度提升，並提供41 mm與 45 mm尺寸，可以搭載過往幾代Apple Watch錶帶。

根據蘋果發表會指出，Apple Watch Series 7是史上最耐用的 Apple Watch，擁有更堅固水晶玻璃錶面，比 Apple Watch Series 6 增厚 50%，使其在不犧牲光學清晰度的同時變得更加抗裂。也是第一款擁有 IP6X 防塵認證，也維持 WR50 防水等級的 Apple Watch。

外型仍採用圓弧形邊框設計，但顯示面積大為提升，比Apple Watch Series 6提升將近 20% 的螢幕區域，邊框也更收窄，只有 1.7 公釐，比 Apple Watch Series 6 縮小 40%。隨顯 Retina 顯示器在室內的亮度比 Apple Watch Series 6 提升最高達 70%。

Apple Watch Series 7 提供兩種更大的字體與全新 QWERTY 鍵盤，更方便使用者輸入， 並善用裝置端的機器學習技術，根據上下文預測下一個字詞，提升打字速度和方便性。watchOS 8 的「碼錶」、「活動記錄」、「鬧鐘」等 app 選單標題和按鈕尺寸都更大，能更輕易使用。

Apple Watch Series 7 充電速度大幅提升，透過全新充電結構與磁性快速充電器 USB-C 連接線，充電速度比 Apple Watch Series 6 提升 33%，從0~80%充電只需要45分鐘，也只需要充電8分鐘就可以應付8小時睡眠追蹤的功能，續航力達 18 小時，滿足一天需求。