小米全新的Xiaomi Pad 5，推出珍珠白、宇宙灰 2色，定價9999元起；凡於10月15日至31日期間於五大電信購買Xiaomi Pad 5、於小米商城mi.com登錄，即贈小米路由器 4C與小米 WiFi 訊號延伸器 Pro雙重早鳥禮。（小米提供）

平板成為了不少民眾在疫情間工作及娛樂的重要工具，小米久違地發表的全新Xiaomi Pad 5平板今（8日）就正式開賣，主打工作、娛樂功能均能一機搞定以外，更能選購Xiaomi靈感觸動筆，讓使用平板的日常更直覺方便，其搭載了11吋WQHD+ 120Hz AdaptiveSync螢幕、旗艦級立體聲四揚聲器，加上高通驍龍860處理器及8720mAh的大電量，還有專為平板訂制的MIUI系統，支援一鍵開啟螢幕分工或迷你懸浮小視窗等功能，讓使用上靈活方便，至於Xiaomi 靈感觸控筆則預計於11月底前開賣；凡於10月15日至31日期間於五大電信購買Xiaomi Pad 5、於小米商城mi.com登錄，即贈小米路由器 4C與小米 WiFi 訊號延伸器 Pro雙重早鳥禮。

三星的Galaxy Tab S7 FE系列，定價1萬5900元起；10月31日前推出買指定機型，即送故宮聯名周邊、ITFIT雙模無線滑鼠等禮物。（三星提供）

三星攜手國立故宮博物院推出平板周邊配件，以藏品「欽定一甲第一名殿試策」為設計元素，寓意在新學年為學子帶來好運，也為上班族添加好運。（三星提供）

三星除了旗艦級的平板以外，也為了迎合消費者的需求而推出了親民版的Galaxy Tab S7 FE系列，以8.9mm極窄邊框搭配12.4吋超大螢幕，讓螢幕視野更寬廣以外，還支援Dolby Atmos杜比全景聲，搭配AKG調校雙揚聲器，讓使用者能獲得更佳的視聽體驗，而且隨附的三星超低延遲S Pen，能夠模擬真實舒適的手寫體驗，直覺紀錄筆記更方便之餘，亦支援多重視窗功能以同時進行多工作業，更攜手國立故宮博物院推出平板周邊配件，以藏品「欽定一甲第一名殿試策」為設計元素，寓意在新學年為學子帶來好運，也為上班族添加好運；10月31日前買指定機型即送故宮聯名書本式保護殼等禮物。