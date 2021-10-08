曾發行《迴圈英雄（Loop Hero）》等獨立遊戲的知名遊戲發行商 Devolver Digital，在今日公開最新遊戲《賭命牌卡（Inscryption）》的開發解密影片，由開發者 Daniel Mullins 帶領玩家初探這款黑暗而史詩般的卡牌遊戲。一如過去釋出的預告內容，影片中穿插許多奇特的遊戲與影片片段，有待玩家們來場真實的解密行動。

Inscryption | Developer Overview

《奪命牌卡 Inscryption》

玩家將陷在一個陌生虐待狂所營造的困境之中，你只知道他名為 Leshy，他要求你透過工藝、手術，甚至自殘來湊齊一副以叢林生物為題的牌組，藉此一探他小木屋牆後更深層的秘密。你已無處可去，夜還漫長，何不坐上牌桌靜待開局？

《奪命牌卡 Inscryption》

那些黑暗而不為人知的秘密，正刻在你手中的卡牌上：它們正想對你說些什麼，你也可以選擇別聽從這些動物的狂言...

遊戲特色

•卡牌：透過各種手段，包含工藝、手術甚至自殘，種種犧牲將使你完整手中這組以叢林生物為主題的牌組。混合類地下城的牌組建構機制，一場場刺激的智鬥即將展開。

•解密：混合了心理恐懼與逃脫解謎要素，為整齣故事點綴上一抹血色。深入 Leshy 的櫥櫃，探索小木屋牆後的秘密。

•史詩：黑暗系史詩已悄然啟程，身陷迷霧中的你，能夠聽信的只有手中的夥伴 ── 但有時候，你也可以拒絕相信這些多話的動物們。想要更深入這片黑暗，仰賴的是你的智慧與判斷。

《賭命牌卡》已在 Steam 上開放預購與試玩，並將於台灣時間 10 月 20 日正式發行。追隨 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Daniel Mullins (@DMullinsGames) 的 twitter 更可獲得最新的遊戲資訊。