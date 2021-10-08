巴西東南部嚴重乾旱加上大片無植被覆蓋土地，使強風更易捲起沙土，橘色塵雲遮天蔽日，宛如末日電影；法新社今天引述當地媒體指出，強烈沙塵暴最近幾週在聖保羅至少奪走6條人命。

聖保羅（Sao Paulo）城鄉地區和米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）自9月底以來，至少3度遭遇風速達每小時100公里的沙塵暴，風聲隆隆，讓當地居民恐懼不已。

聖保羅媒體指出，沙塵暴導致樹木、房屋倒塌，6人因此遇難。

巴西氣象頻道Metsul的氣象學家西亞斯（Estael Sias）告訴法新社，過往的沙塵暴「都不及我們在2021年見識到的強度。這是長時間缺雨、高溫和低濕度的結果。」

西亞斯說：「陣風拂過沙地，並和大氣汙染物、廢物、燃燒殘存物翻攪在一起，乾季時期也會發生。」他並表示，強烈沙塵暴「與氣候變遷脫不了關係」。

科學新聞網站Live Science報導，聖保羅近期「變天」宛如末日系列電影「瘋狂麥斯」（Mad Max）場景，這種由強風掀起一堵可達數千英尺高巨大沙牆的沙塵暴，又稱為「哈布風」（haboob）。

巴西國家氣象局的氣象學家拉莫斯（Andrea Ramos）指出，哈布風在聖保羅與鄰近地區不常見，但這一帶近期的高溫和乾燥條件助長強風，從而刮起漫天塵土。

法新社報導，巴西現正面臨91年來最嚴峻的乾旱，以農業為主東南部擁有大片無植被覆蓋的空曠之地，使風暴更易將沙土捲起。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1101008