新北市交通局28日道安會報報告「新北市共享運具推行成果」指出，今年1月至6月共享機車違規率為每千輛376.8件，是一般機車10倍；共享機車事故率每千輛6.3件，也比一般機車事故率多3倍；交通局表示，要求各業者建立違規使用者黑名單管理機制，將酒駕、無照等重大違規者列入永久停權名單。

新北市於今年6月正式核許iRent、格上GoSmart、WeMo及GoShare等4家業者於新北市轄營運，共計投入1萬7246輛共享機車及1263輛共享汽車。

交通局綜合規劃科長吳政諺指出，今年1月至6月共享機車違規率為每千輛是376.8件，是一般機車10倍，其中以違規停車為最大宗，其次是行車不依標誌標線或號誌規定、超速等違規。

而共享機車事故率也有每千輛6.3件，比一般機車事故率多出近3倍，顯示共享機車平均違規及肇事比例比一般機車都高出甚多。

交通局長鍾鳴時表示，建立共享運具安全騎乘防禦駕駛觀念及降低違規肇事率一直是政府重視和關心的議題。

鍾鳴時說，交通局除督導共享運具經營業者配合交通安全月，倡導安全駕駛觀念，更已要求各業者建立違規使用者黑名單管理機制，針對酒駕、危險駕駛、無照駕駛等違規情節重大者列入永久停權對象，同時要求業者建立共享車輛查詢系統平臺，以供政府掌握車輛分布情形，並配合定期與不定期稽查，以管理共享運具停車秩序。

鍾鳴時也說，因北北桃為共同生活圈，共享車輛相互流動，因此將儘速推動跨市合作並建立共享運具經營業評鑑機制，提升共享運具經營服務品質和民眾行車安全。