台北市士林區中山北路7段，今（22日）上午發生一起車輛意外，一輛載著4輛小客車的托運貨車停放在斜坡處，不知何故貨車往前滑動，站在車頭的駕駛當場被壓在車底，警消獲報到場，將駕駛救出，發現他已無生命跡象，緊急送醫搶救。而至整起事故詳細原因仍有待調查釐清。