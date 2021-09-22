天母重大意外！載4車拖車斜坡下滑 駕駛遭壓命危 11:592021/09/22 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 天母汽車載運車斜坡下滑 駕駛壓車底命危送醫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市士林區中山北路7段，今（22日）上午發生一起車輛意外，一輛載著4輛小客車的托運貨車停放在斜坡處，不知何故貨車往前滑動，站在車頭的駕駛當場被壓在車底，警消獲報到場，將駕駛救出，發現他已無生命跡象，緊急送醫搶救。而至整起事故詳細原因仍有待調查釐清。 超扯醉三寶！酒駕上國1 車停路肩人躺車後呼呼大睡 桃園蘆竹2外籍移工暗夜遭撞 噴飛路旁車底慘死 #駕駛 #貨車 #斜坡 #天母 #汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道遇龜車！駕駛在隧道作這事秒噴4000元 19:112021/09/18 社會 中秋連假首日南下墾丁爆車潮 單日車流量上看6萬輛次 10:582021/09/18 生活 半夜車聚競速 飆撞4車2死3傷 04:102021/09/18 社會新聞 中秋連假出遊恐湧車潮 林口警超前部署全力疏導 16:112021/09/17 寶島 失業離婚又被趕出家門 男子持瓦斯槍4天隨機射擊7輛無辜汽車 17:492021/09/17 社會 疫情催化車廠轉型 GaN、SiC有亮點 04:102021/09/19 財經要聞 驚悚撞飛瞬間曝光 2移工酒駕雙載違規遭撞雙亡 酒測值嚇人 14:522021/09/21 社會 桃園台66線競飆失控釀2死3傷 2駕駛遭羈押禁見 13:302021/09/18 社會 中秋連假最後一天 恆春湧現北返車潮 17:262021/09/21 生活 台66競速失控釀2死3傷慘劇 2駕駛遭聲押 03:302021/09/18 社會 自駕接駁巴士 商機踩油門 04:102021/09/19 產業．科技 社會熱門新聞 婆婆1整晚「開門」吹冷氣睡覺 媳婦PO文釣出驚人回應 - 社會 重機停「貨車裝卸區」挨罵爛貨 騎士澄清網讚：他是文盲 - 社會 屏東三地門最強停車！車身卡2樹間 眾人驚：比賣豆腐還厲害 - 社會 老闆每月「嘿咻」女員工4至5次 偷吃4年正宮發現真相崩潰 - 社會 紅髮內褲妹墜樓雙腳直插天窗 癱軟哀號網驚：脊椎完了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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