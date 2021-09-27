施嫌坦承將鋼珠槍放在腳踏板上。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

多部無辜車輛車窗遭射擊毀損。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市北區中華北路二段25日下午3時許突然陸續有停靠路邊車輛的車主報案，皆稱車窗無故遭鋼珠彈襲擊破裂，警方26日循線逮獲施姓男子，他因吸毒後神智不清，竟一邊開車，隨機以鋼珠槍向路邊汽車射擊取樂，共有5輛車無辜車主受害。全案依毀損、恐嚇公眾罪及違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

38歲施姓男子最近工作不順頻頻轉職，25日他心情惡劣服用安非他命後駕車上街，竟然左手開車，右手拿起瓦斯槍，降下副駕駛座車窗，行經台南市北區中華北路附近，朝著河堤旁停靠的車輛車窗射擊，不少車主發現車窗破損，疑遭開槍射擊痕跡，驚嚇報警。

警方陸續接獲被害車主報案，擔心引起附近居民恐慌，啟動專案追查，鎖定施男駕駛的汽車，26日在安南區本田路他的住處附近埋伏等候。

傍晚見到施男開車門取物，警方上前攔查，立刻發現駕駛座底下有把空氣槍，車門邊還有瓦斯氣瓶與鋼珠彈，將其逮捕。

警方查證，施嫌用安非他命後精神恍惚，開車隨機持瓦斯槍射擊路邊車輛發洩情緒，統計共有5輛汽車受害，警方在施嫌家中另搜出安非他命吸食器，將他依照毀損、恐嚇公眾罪及違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，呼籲若還有相關受害車主，可出面向警方報案。

施男吸毒逞開槍之快，除涉嫌各項刑案罪責外，另將負起相關民事賠償責任，警方估計可能負擔高達數萬元賠償費用。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！