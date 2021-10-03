吉娃娃被消防員救下後，駕駛環保局船筏的清潔人員以長竿將吉娃娃接到船筏上。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

年邁的吉娃娃雙眼幾乎失明，掉落愛河，所幸被主人和消防員救起無大礙。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名陳姓男子3日上午帶著愛犬吉娃娃到愛河附近散步，由於吉娃娃年邁雙眼幾乎失明，走在前方時不慎跌落愛河裡，會游泳的陳男情急下跳入河中救愛犬，但因愛河牆沿太高，手中又抱著愛犬，一時爬不上岸，險些人狗溺斃，所幸警消獲報及時趕抵，將陳男和吉娃娃一起救上岸，結束虛驚！

警方指出，61歲的陳姓男子3日上午10時許，帶著愛犬吉娃娃到同盟三路與中和街口散步，由於吉娃娃年邁，雙眼幾乎看不到，當時陳男走在後方，只見吉娃娃快步奔跑，不慎跌進愛河裡，陳男見狀慘叫一聲，陳男心想自己會游泳，緊接著跳入愛河救愛犬。

未料，陳男救到愛犬後，卻因愛河的牆沿太高，手中抱著愛犬，無法施力，爬不上岸，力氣耗盡，險些喪命，所幸經過民眾目睹，幫忙報案；三民一分局三民所警員和消防隊員火速趕抵現場，消防員身穿救生衣跳入愛河將陳男和愛犬一起救上岸，人狗無大礙，讓圍觀民眾鬆了一口氣。