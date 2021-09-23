因0206強震，中山路地下道機車道牆面龜裂，雖無無險性，現階段仍以改善路面不平整為主。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市長魏嘉賢偕同建設課長徐國城前往中山地下道施工現場，關切目前正在進行的機車道刨鋪工程。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市中山地下道連結前後火車站必經要道，3年多前0206強震，造成地下道機車道欄杆多處碎裂，牆面龜裂，無立即危險。若整體修復，經費龐大，因此即日起進行車道刨鋪工程，也將針對管線及排水系統做進一步檢測，市公所強調，將持續爭取經費，讓中山地下道包括景觀與安全都能夠提升。

市公所在0206強震後，邀台灣省土木技師公會人員到場現勘，確認主結構並無安全之虞。不過，機車道的路面由於有不少民眾反映不平整且行駛時有不規律震動狀況，建議向上級政府爭取經費以利全面改善。

市長魏嘉賢指出，花蓮市公所今年初曾提案爭取前瞻計畫，希望能改善中山地下道交通環境及排水設施，但未獲核定，因此現階段先改善兩側機車道的柏油路面，至於整體改善計畫將會持續向中央爭取預算補助，提升中山地下道的交通環境與設施的方向不會改變。

魏嘉賢表示，除了路面刨鋪之外，市公所也將針對管線進行檢測，還包括排水系統及人孔蓋的部分也都一併處理。由於機車道施工封閉，機車騎士必須改走汽車道，籲請用路人在施工期間務必要放慢速度，小心駕駛，避免發生意外事故。

該工程即日起施做，最慢在9月29日完工，由於該路段車流量大且施工空間侷限，因此採取機車道封閉的措施，機車騎士請現場交維人員引導進入汽車道，由於夜間行駛有安全疑慮，機車道暫不開放通行，路口增設警示標誌及指引方向，以策安全。