台東縣東河鄉外環道台11線約130.4K處23日下午2點37分許，發生小貨車與機車事故，由75歲男性騎士騎乘的機車遭貨車右前輪車壓到，騎士當場倒地失去呼吸心跳，小貨車駕駛則並無大礙，警消趕到後立刻將騎士送醫急救，詳細情形仍由警方釐清中。

台東消防局獲報後，立即派出東河91救護車趕赴現場，經評估這名老翁騎士無生命跡象，隨即加派東河16車及成功91（高救隊）支援，將他送達台東醫院成功分院急救。警方初步研判，這名老翁騎車穿越馬路時，不慎遭直行小貨車攔腰撞上，而目前老翁仍在台東醫院成功分院搶救中。