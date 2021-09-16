日月潭雲品，打造全新兒童空間。（雲品提供／廖志晃南投傳真）

防疫期間，日月潭雲品溫泉酒店空間與設備再升級，中秋連假推出全新打造的溫泉湯屋及小孩的專屬活動場域，且都以包場方式提供服務，讓旅客不需與其他人共享空間，獨享屬於自己的小天地。

煙嵐風呂私人湯屋35坪空間，配備大型溫泉池以及溫水、冷水池，讓同行者享受溫泉，為保障服務品質，目前僅針對住客開放並需提前預約，並配有專屬的溫泉管家，為旅客打點好泡湯大小事。

獨立私密的湯泉，以竹籬笆與石燈籠營造日式禪風，讓緊繃的身、心、靈全然放鬆，可以不被打擾的裸身浸浴在溫泉中，溫泉管家還會準備好主廚特製的日式精緻茶食，送到客房內供貴賓享用。

今年，雲品將丹彤西餐廳的閒置空間，重新規畫打造適合3至7歲小朋友的專屬、全新的VIK Kids Land，9月中旬開放住客預約使用，於下午茶及晚餐時段，以2小時為單位包場方式提供服務，每場次至多可容納10人，晚餐期間還為小朋友準備小熊飯糰、小狗麵包餐盒；25坪的空間以綠地、樹林加上雲朵造型等天然設計為主，搭配大型冰棒及甜甜圈造型裝飾，猶如夢遊仙境般的場域，還有半透明的旋轉溜滑梯，與發揮創造力的樂高積木牆，及冰淇淋櫃，讓家長放心將小朋友交給服務人員照料。

在VIK Kids Land包場期間，還規畫小小食神食藝教室，包含Pizza、聖代、餅乾等5種常態料理讓家長挑選，遇節慶還有應景的隱藏版特殊料理，讓孩子體驗製作小點心的樂趣。