【旅奇傳媒/編輯部報導】中秋連假將至，全台將迎接暑假後疫情降級的首次連續假期，為搶攻連假出遊商機，九族文化村推出紓壓暢遊優惠票每人只要680元，天天享特惠，並贈送當日免費搭乘日月潭纜車，讓民眾一票暢遊，又可於高空飽覽日月潭的絕美景緻。

九族文化村表示，南投近期都沒有確診案例，加上出遊地以山林空曠的大自然居多，隨著疫情趨緩，許多民眾開始出門透透氣，中秋節難得迎來暑假後四天的連續假期，民眾可以把握機會安排二天一夜或是三天二夜的九族文化村加日月潭、溪頭、合歡山暗空公園等風景線多景點的舒壓旅行，最後留一天在家自己人烤肉，將會是不錯的安排和選擇。

遊客還可免費搭乘日月潭纜車，前往剛整修完成的水蛙頭步道，去看最著名的人氣九蛙，或前往伊達邵、水社碼頭包船遊湖、騎乘自行車環湖、健行環潭步道等，安排旅宿2或3天的南投紓壓輕旅行，相當適合緩解全民抗疫的緊張與煩悶感。

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