一早服務處也有許多民眾跑來詢問，只好請服務處的秘書協助幫忙協助，但就連他們要幫忙也幫不上忙，根本連不上去，嘗試很多方法還要跟長輩溝通，確實不容易。（曹嘉豪提供／吳建輝彰化傳真）

五倍券數位綁定上路首日，許多綁定窗口可以選擇，塞車情形明顯減輕，但許多長輩霧煞煞，彰化縣議員曹嘉豪表示，數位券有很多好康，但許多長輩不懂如何操作，跑來服務處詢問，熱門的優惠也大當機，就連他自己要登入都沒成功，直呼領個券怎麼這麼難。

有民眾說，他使用街口支付一下子就綁定成功，根本沒有排到隊，但也有人想領取「台灣Pay」拿免抽500元好食券還有加碼800元，卻瘋狂當機根本進不去，更不用說搶到4萬名額，放棄嘗試信用卡仍當機，氣到乾脆不領了。

曹嘉豪表示，他自己就弄了一個多小時還沒有成功，還要幫忙家裡的長輩弄，一早服務處也有許多民眾跑來詢問，只好請服務處的秘書協助幫忙，但就連他們要幫忙也幫不上忙，根本連不上去，嘗試很多方法還要跟長輩溝通，確實不容易。

他說，政府推出五倍券數位綁定機制，與許多平台合作推出優惠，確實能達到振興的效果，但綁定多半需使用智慧型手機或電腦操作，長輩根本就不可能自行操作，這樣很容易就錯失領取優惠券的機會，對長輩來說相當不公平。

他強調，過往三倍券只亂排隊一次，現在分開數位實體可以亂兩次，到時候排隊盛況恐怕再度上演，天氣炎熱加上疫情嚴峻，讓民眾到郵局、超商搶券，恐怕又會造成防疫破口，中央既然不聽民意發現金選擇發券，就應該要思考得更周詳再上路，以免引發民怨。