男網友目擊老奶奶上公車後，用手扳動一個圓形按鈕才坐下，好奇詢問「所以說這到底是有什麼作用⋯」。（摘自Dcard）

男網友好奇，公車圓形按鈕「所以說這到底是有什麼作用⋯」。（摘自Dcard）

公車網絡比捷運相對複雜，至今仍是許多民眾大眾交通工具首選，不過，隨著公車車款不停更換，車上的設施功能也搞得民眾「霧煞煞」。近日有位男網友發現，一位老奶奶上公車第一件事，竟是去扳動窗邊的神秘按鈕，讓他感到相當好奇。

這位男網友在《Dcard》上表示，日前搭公車去上課時，看到一位老奶奶上車後，很有目的性地，用手扳動一個圓形按鈕，接著才安心地坐下。男網友疑惑道，「最近才開始搭公車，所以說這到底是有什麼作用⋯⋯一整排都有這玩意？」

貼文一出，許多網友也對此感到好奇，「第一次看到這個！感覺好酷的設置」「這是哪一路公車？ 還沒遇過這種車型的」、「調冷氣孔的吧？只是跟我印象中的長得不一樣」、「那個應該不是用按的，是前後」、「看起來是推開就會有閥門把吹風孔擋住」。

內行解答，老奶奶其實是在控制公車的冷氣出風口。(摘自Dcard)

很快有內行解答，老奶奶其實是在控制公車的冷氣出風口，「往左右扳可以控制出風口閉合」、「冷氣的出風口！你仔細看會有一片東西」、「有時候坐的位置剛好會直接對著頭吹，不太舒服！所以可以讓乘客自行調整，不過是前後拉，不是按鈕」。網友指出，這公車型叫作「大金龍」，某大X會客運公司就擁有很多同款公車，可說是該公司的標配。