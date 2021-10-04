捷運人潮回流 警呼籲切勿因擦撞演變成暴力事件

隨著新冠疫情趨緩，捷運人潮回流，捷運警察公布日前發生的個案，均因上、下車發生碰撞，進而演變成互毆暴力事件，造成列車延誤影響眾多乘客權益，當事人均因遭移送法辦，耽誤原有行程，更是損己不利人。

捷運警察統計，近1年發生在捷運系統內的糾紛或傷害案件多達56件，佔全般刑案11.29％，當事人均因趕時間，上、下車或在車廂內有肢體碰觸，先引發口角不滿，接著爆發衝突大打出手，又或者在車廂內因晃動發生碰撞，雙方拳腳相向，導致互控傷害或恐嚇的案例。

上月25日，捷運淡水線列車上，1名女乘客因隨身背包不小心碰到身旁的乘客，引發對方不滿，一方先用力捶打背包，兩人口角，持背包的乘客指控手臂舊傷復發，其他乘客則通知站務人員到場。另外則是6月9日，捷運芝山站到明德站，穿著黑色、黃色T侐男子，在車廂內大打出手，還抬腳猛踹對方，其他乘客紛紛走避並通知警方到場。

捷運警察隊呼籲，搭乘捷運應心平氣和，如有糾紛可按下車廂門邊紅色緊急按鈕，請站務人員處理，以同理心化解糾紛，方可快樂出門、平安回家。