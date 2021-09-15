警方將小貨車推到路邊後，請拖吊車到場排除。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

一滿載貨物的小貨車，日前晚上7點行經北市內湖堤頂大道、港墘路口時，突然拋錨熄火停在路中央，因正值內湖科學園區下班尖峰時間，車流量十分龐大，且小貨車熄火位置正好位於國道南下匝道入口處道路中央，造成後方車流阻塞，現場員警遂立即通報勤務指揮中心轉報派出所、內湖交通分隊及交通大隊直屬第三分隊等單位，啟動交通快打警力及大型拖吊車到場協助，並持續與義交疏導車流。

支援警力到場後，考量該路口下班時段車流量大，為避免引發交通追撞事故及後方車輛壅塞，當機立斷請駕駛先上車打空檔並握好方向盤，由現場各單位8名員警，5人在車後幫忙徒手推車，另3員與義交持續指揮疏導警示用路人，最後合力將故障車輛順利移置路邊安全處所，並等待大型拖吊車到場後，迅速排除交通障礙，解決險境，維持該路段下班車流順暢。

小貨車駕駛除對造成其他用路人的不便深感抱歉外，也十分感謝員警適時伸出援手，順利解除危機，未造成後方交通事故及壅塞。