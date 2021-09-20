今是中秋連續假期第3天，蘇花路廊陸續出現北返車潮，警方嚴正以待，管制交通順暢。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

今是中秋連續假期第3天，蘇花路廊上午整體運行順暢，且車潮維持南下往花蓮方向多於北上往宜蘭方向，不過民眾疑避免塞車，陸續提早北返，下午3時，崇德管制站湧入大量北上車潮，警方也採取車流輪流放行方式，疏導交通，公路總局第四區養護工程處估計，整天北上車流量恐超過14000輛。

第四區養護工程處表示，截至今天下午3時為止，蘇花路廊南下往花蓮方向車流量為5916輛，北上往宜蘭方向為7651輛，警方目前也已在台9線崇德段，實施車流輪流放行方式，封閉一車道，讓另一車道先行，避免單線道的蘇花公路及隧道過於擁擠。

新城警分局和平派出所長王祝光表示，蘇花改和平段北上車流下午有逐漸增加趨勢，目前車速均能保持50公里以上。若車流量變多，將視情況聽候公路總局交控中心指示，以號誌管制，封閉一路口，由另一路口進入蘇花改，達到控管車流目的，紓解觀音隧道行進速率，避免車輛前後間距太接近。

蘇花路廊今天下午逐漸出現北返車潮，第四區養護工程處依過去連續假期疏運交通趨勢研判，蘇花路廊北上車流尚有6600餘輛，從花蓮崇德到宜蘭蘇澳應花費近2小時，提醒用路人避開尖峰時段。