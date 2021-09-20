真的是不要命！今（20）日清晨3時許，國道1號北向235.7公里雲林虎尾段，一輛自小客車停放外側路肩，一名男子竟然躺在車子後方呼呼大睡，國道警察斗南分隊獲報前往查看，發現男子有濃濃酒味，酒測值高達0.78MG/L，訊後依《公共危險罪》將男子移送雲林地檢署偵辦。

據ETtoday新聞雲報導，警方調查，33歲蔡姓男子凌晨酒駕，從斗南交流道開上國1準備返回台中，只開了一小段路就因酒後想睡，將車子停在北上235K+750公里處路肩，但他竟然不是在車上睡覺，而是下車躺在車子後方路面呼呼大睡，若不是警方到場將男子叫醒，後果難以預料。

據道路交通管理處罰條例規定「汽車駕駛人酒精濃度超過規定標準，處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照一年至二年」，另依中華民國刑法185-3條規定，駕駛動力交通工具吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上，處二年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。

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