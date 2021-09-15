北高雄包含路竹、茄萣、湖內、阿蓮與田寮等老年人口比例偏多，部分老人缺乏交通安全意識，湖內警分局長尤啓南上任以來積極宣導交安，利用行動演說模式，到各會所宣導交安，希望提高民眾的交通安全知識。

考慮目前疫情仍為嚴峻，湖內警方透過行動演說模式，向北高雄的長者們宣講交通安全知識，希望藉此提升民眾對駕駛車輛上路的知識，保障安全。

由於北高雄的民眾年齡偏大，且長輩們外出會以機車、電動自行車，或醫療代步車等代步，警方製作宣導圖卡，在執行各項勤務時隨身攜帶，途經公園、市場、廟宇、活動中心，以及金融機構等高齡者易聚集活動處所，抓住機會就向民眾講解。

長輩們對於湖內警方的宣導，大多覺得新鮮有趣，也都說會遵守交通規則，不會拿自己的生命開玩笑。

尤啓南表示，每次看到車禍，他都覺得很糾結。湖內警方統計，2021年1月至今，高齡者發生A1交通事故10件，比去年同期多出6件。尤啓南希望，降低死亡車禍的發生率，最好能降為零。

尤啓南戲稱，他希望民眾最好能從心裡就遵守交通規則，不要看到道路上沒有警察執法就直接「切西瓜」，包含從外側直接騎到內側，甚至逆向行駛等危險舉動，希望大家上路都能守規矩。

根據統計，在北高雄1至8月份的事故前三名路段分別是湖內區中山路、路竹區中山路與路竹區環球路，違規態樣包含未依規定左轉、超速與闖紅燈等。這些都是造成車禍的原因，警方再次呼籲民眾遵守交通規則，安全第一。