嘉義縣朴子分局港墘派出所前晚間10點多發生兩車碰撞事故，其中一輛白色自小客嚴重毀損。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子分局港墘派出所前晚間10點多發生兩車碰撞事故，其中一輛白色自小客嚴重毀損。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子分局港墘派出所前晚間10點多發生兩車碰撞事故，一輛黑色休旅車與白色自小客劇烈撞擊，兩輛車皆嚴重毀損，零件、玻璃散落一地。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中秋連假不平靜，嘉義縣朴子分局港墘派出所前晚間10點多發生兩車碰撞事故，一輛黑色休旅車與白色自小客劇烈撞擊，兩輛車皆嚴重毀損，零件、玻璃散落一地，嘉縣消防局出動多輛人車趕往，將傷者分送嘉義長庚醫院和朴子醫院救治，初步了解現場至少5名傷者，其中2名男性傷勢較為嚴重，但意識清楚，詳細車禍原因待釐清。

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