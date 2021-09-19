嘉義派出所前出車禍 疑似2車碰撞5人傷 23:182021/09/19 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣朴子分局港墘派出所前晚間10點多發生兩車碰撞事故，其中一輛白色自小客嚴重毀損。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣朴子分局港墘派出所前晚間10點多發生兩車碰撞事故，其中一輛白色自小客嚴重毀損。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真） 嘉義縣朴子分局港墘派出所前晚間10點多發生兩車碰撞事故，其中一輛白色自小客嚴重毀損。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真） 嘉義縣朴子分局港墘派出所前晚間10點多發生兩車碰撞事故，一輛黑色休旅車與白色自小客劇烈撞擊，兩輛車皆嚴重毀損，零件、玻璃散落一地。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真） 中秋連假不平靜，嘉義縣朴子分局港墘派出所前晚間10點多發生兩車碰撞事故，一輛黑色休旅車與白色自小客劇烈撞擊，兩輛車皆嚴重毀損，零件、玻璃散落一地，嘉縣消防局出動多輛人車趕往，將傷者分送嘉義長庚醫院和朴子醫院救治，初步了解現場至少5名傷者，其中2名男性傷勢較為嚴重，但意識清楚，詳細車禍原因待釐清。 派出所車禍嘉義長庚醫院中秋節朴子醫院 捷運台電大樓站男子亮刀企圖攻擊乘客 列車緊急停駛 深夜車速忽加快遭警盤查 花防部29歲女兵酒測值高達0.33 #派出所前 #傷者 #嘉義長庚醫院 #朴子醫院 #嘉義 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 直擊北捷現場 捷運車廂乘客奪門而出 持刀黑衣男月台追著人跑 21:062021/09/19 社會 小琉球登島遊客近萬人 墾丁飯店民宿連2天客滿 13:132021/09/19 生活 東北角塞到今晚9點！連假第3日仍車多 當心塞車5大魔王路段 18:162021/09/19 生活 竹東分局舞獅「祝賀」分局長升遷 主嫌遭羈押禁見 07:542021/09/19 社會 防疫降級後首個連假 中南部、花東人車爆量！悶壞了 報復性出遊鬧中秋 04:102021/09/19 焦點要聞 中秋連假鋸樹出大事 基隆男不慎摔落2樓遮雨棚 12:262021/09/19 社會 退休女教師關鍵時刻遞出求救紙條 成功保住150萬元 13:092021/09/19 社會 《倩女》小青嚴重車禍送醫 前方小黃急煞竟肇逃她成「夾心」 10:432021/09/19 娛樂 中秋連假第2天 台東景點爆人潮 業者估遊客回流8成 12:442021/09/19 生活 疫苗接種站沒休假 翁章梁謝醫護 04:102021/09/19 地方新聞 九份停車場砍人案 新北瑞芳警晚間逮捕4人 22:362021/09/19 社會 社會熱門新聞 中秋佳節驚傳雙屍案 金山父女陳屍沙發成乾屍 - 社會 吃泡麵放「微波爐加熱」 下秒轟然巨響 母女陳屍家中 - 社會 直擊北捷現場 捷運車廂乘客奪門而出 持刀黑衣男月台追著人跑 - 社會 火辣護理師租屋房東主動「減1萬」 得知噁心真相超傻眼 - 社會 7旬翁性侵14歲少女害產子 被捕竟自豪：「這把年紀了還能生」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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