統一獅隊老將潘武雄23日達成生涯里程碑，但在8局跑壘時拉傷右大腿，隔天球隊將他下放二軍休養，25日賽前總教練林岳平表示，潘武雄是輕度拉傷，還要等周一到醫院復健後才會有初步評估，「但至少休1個月是跑不掉的。」

潘武雄23日面對中信兄弟4局上打出生涯第1200安，8局上擊出游擊滾地球，在跑壘時不慎拉傷右大腿，最後被背下場，隔天下二軍，獅隊緊急拉上施冠宇補齊空缺。

談到潘武雄的傷勢，「餅總」表示確定是拉傷，但後續還要等周一到醫院進行復健才會有初步時間表，「程度是輕度拉傷，要等周一到才能到醫院進行復健，才會有初步評估，看怎麼幫助他恢復，至少要休1個月。」

因為潘武雄的突然受傷，獅隊升上施冠宇，昨天他先發上陣守一壘，4次打擊沒有安打，吞下2次三振，在第9局球隊反攻時成為最後一個出局數。

雖然施冠宇最後揮了3個空棒出局中斷獅隊反撲，但「餅總」沒有怪罪，「上一軍就是另一個層級與壓力，來了就是希望他是否能延續二軍的表現，在一軍做出貢獻，能否在一軍也有自在表現就要看他自己內心對比賽的接受度與臨場發揮，取決於個人能力。」